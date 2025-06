Garfield Kart 2 – All You Can Drift tentera d’apporter un peu de concurrence à Mario Kart World cette année

Si vous préférez les chats aux plombiers

Sortir un jeu de kart à quelques mois de l’arrivée d’un Mario Kart relève soit du courage, soit de l’inconscience. Mais Microids avait son Garfield Kart 2 – All You Can Drift dans les tuyaux et se devait sans doute de le sortir dans les prochains mois, c’est pourquoi il nous le présente aujourd’hui avant que tous les yeux soient rivés sur le moustachu de Nintendo.

Ce Garfield Kart 2 – All You Can Drift proposera 8 personnages jouables allant de Odie à Nermal, dans des circuits aux univers très différents : celui des pirates ; celui des westerns ; et enfin celui des polars où Garfield portera son plus beau chapeau de détective. Vous pourrez personnaliser votre propre bolide pour l’afficher devant vos amis et votre famille dans des courses en écran partagé allant jusqu’à 4 pilotes, tandis que le mode en ligne propose des courses à 8.

C’est ce 10 septembre 2025 que Garfield Kart 2 – All You Can Drift sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, sans mention d’une version Switch 2 pour le moment.