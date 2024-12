Game of Thrones Kingsroad : l’Action-RPG en monde ouvert s’annonce officiellement avec un trailer

Tu ne sais rien sur la date de sortie John Snow

Même si la série principale est terminée depuis belle lurette, la licence Game of Thrones continue de perdurer grâce à ses nombreux spin-off, que ce soit en séries ou en jeux vidéo. Alors que nous devrions avoir un MMO Game of Thrones développé par Nexon, Game of Thrones Kingsroad est un autre projet ambitieux porté par Netmarble, à qui l’on doit Seven Deadly Sins Grand Cross et Solo Leveling Arise.

Game of Thrones Kingsroad se présente comme un Action-RPG en monde ouvert sous Unreal Engine 5 avec une histoire exclusive qui étend celle du show TV. Les événements se situent autour de la saison 4 de la série d’HBO, et il sera possible d’y jouer en solo ou en multijoueur, bien que nous n’ayons pas encore de précisions sur la forme que cela prendra. Plusieurs classes seront disponibles : chevalier, mercenaire et assassin. On retrouvera les lieux iconiques de Westeros et les personnages emblématiques, fidèlement modélisés et doublés par les acteurs originaux, si l’on en croit le trailer diffusé aujourd’hui.

Cependant, aucune image de gameplay n’a encore été dévoilée et il est évident que de nombreux fans seront déçus par le support mobile pour une adaptation de ce genre.

Game of Thrones Kingsroad est prévu pour 2025 uniquement sur iOS et Android.