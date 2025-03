Game of Thrones: Kingsroad lance son accès anticipé aujourd’hui sur Steam, avec un petit retard

Avant de savoir ce que Warner Bros compte faire de la licence Game of Thrones côté AAA, puisque l’éditeur veut se reconcentrer sur ses licences les plus fortes, on peut retrouver le terrible monde de Westeros dès aujourd’hui grâce à Netmarble et son Game of Thrones: Kingsroad. Un titre d’abord pensé pour les mobiles avant d’être catapulté sur PC en premier lieu, avec un accès anticipé qui aurait dû démarrer ce matin. Jusqu’à ce qu’un dernier pépin retarde le tout de quelques heures.