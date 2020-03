Lors de votre périple dans Animal Crossing New Horizons, vous aurez l’occasion de récupérer différentes ressources qui vous seront utiles dans de nombreuses situations, que ce soit pour la fabrication d’objets que pour l’accomplissement de différentes quêtes. Ces ressources seront présentes en quantité limitée sur votre île, et vous freineront dans l’avancée de différents objectifs, comme notamment la construction de la boutique Nook.

Nous vous détaillons dans cet article une petite astuce pour obtenir plus de ressources, plus facilement et plus rapidement.

Comment obtenir des ressources plus facilement ?

Pour engranger un maximum de ressources comme des fruits, des pépites de fer ou bien du bois, vous ne devrez pas compter uniquement sur votre île. Vous allez pouvoir voyager facilement sur des îles mystères, qui vous récompenseront de nombreuses ressources sur place. Pour accéder à ces îles mystères, rien de plus simple. Dirigez-vous vers la tente de Tom Nook pour accéder au terminal où vous pouvez échanger vos points Miles. Ensuite, échangez 2000 points contre un ticket Miles Nook.

Une fois le ticket en poche, direction l’aéroport. Attention, prévoyez quelques outils dans votre inventaire comme des cannes à pêche, haches ou pelles. Parlez avec Morris puis faites lui part de votre envie de voyager puis choisissez l’option Ticket Miles Nook. Vous partirez ensuite pour une île mystère, que vous allez pouvoir vider de ses ressources. Pour l’écologie, on repassera !

Une fois sur place, vous pourrez également discuter avec d’autres personnages. N’hésitez pas, qui sait ce que ces interactions pourraient vous faire obtenir ! Et quand vous désirerez rentrer chez-vous, retournez voir Rodrigue pour rentrer sur votre île.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet sur Animal Crossing New Horizons.