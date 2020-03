Obtenir la pelle – Animal Crossing New Horizons

Dans Animal Crossing New Horizons, le sol regorge de trésors. Malheureusement, on ne peut pas tout de suite à accéder faute de pelle. Voici donc comment obtenir le plan de l’outil préféré des chercheurs de fossiles et de palourdes.

Comment obtenir la pelle dans Animal Crossing New Horizons ?

Comme le principal intérêt de la pelle est l’obtention de fossiles, c’est vers Thibou et son musée qu’il faudra se tourner. Pour faire arriver le hibou conservateur sur l’île, il faut donner 5 espèces de poissons ou insectes différents à Tom Nook. C’est alors que Thibou l’appellera pour lui demander de préparer l’installation du musée. A vous de placer le kit fourni où vous voulez puis d’attendre le lendemain.

Le jour suivant la tente sera en place et Thibou vous fournira le plan pour fabriquer la pelle mais aussi la perche. La fabrication de la pelle nécessite cinq bois durs. Pour les autres joueurs de la console, puisque Thibou ne vous donne pas le plan vous pouvez toujours l’acheter chez Méli & Mélo ou sur l’île d’un autre joueur en multi local ou en ligne.

