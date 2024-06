De Diablo IV en passant par The Witcher

Attendu pour plus tard cette année, Frostpunk 2 est indéniablement un titre à surveiller. Il faut dire que son premier volet avait su créer la surprise sur la scène indépendante (et fait clairement partie des raisons du succès du studio aujourd’hui). Pour garantir une bande-son de qualité et dans la continuité, 11 bit studios annonce aujourd’hui que Piotr Musiał officiera en tant que compositeur sur cette suite.

Une collaboration logique puisque l’artiste avait déjà œuvré sur le précédent épisode, tout comme il avait su créer une atmosphère réussie dans This War of Mine. Le compositeur polonais a d’ailleurs continué de bien s’entourer depuis puisqu’il a pu travailler sur Gamedec, Floodland et Red Solstice 2, mais avait également prêté main forte sur Diablo IV et The Witcher 3 Blood & Wine.

On apprend également que Piotr Musiał travaillera également avec 11 bit studios pour un autre de leur jeu à venir, The Alters. Une proposition artistique qui sera assurément bien différente puisque son ambiance très science-fiction devrait permettre au compositeur d’essayer de nouvelles approches.

On a forcément hâte d’écouter tout ça. Il faudra encore patienter quelques mois puisque Frostpunk 2 est attendu pour le 25 juillet sur PC et plus tard sur PS5 et Xbox Series, tandis que The Alters vise une arrivée plus tard cette année sur les mêmes plateformes.