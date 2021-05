Red Solstice 2: Survivors

Red Solstice 2 : Survivors est un RPG tactique en temps réel et la suite du premier épisode sorti en 2015. Avec une campagne jouable en solo ou en ligne jusqu'à 8 joueurs, il est possible de jouer avec ses amis pour libérer la planète rouge d'une invasion mutante causée par le virus STROL. Le titre affiche 6 classes différentes et plusieurs champs de bataille avec des phases de combat, d'exploration, de furtivité et de survie.