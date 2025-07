Frosthaven : L’adaptation du jeu de plateau démarrera son accès anticipé à la toute fin du mois

De grosses mises à jour sont prévues tous les trois mois

Le jeu de plateau prendra bientôt la forme d’un jeu vidéo avec une adaptation qui aura tout de même besoin de passer par la case de l’accès anticipé pour mieux façonner son avenir. La première version de Frosthaven ne contiendra donc qu’un tiers d’un contenu de la version 1.0. On y retrouvera notamment le mode solo ainsi qu’un mode multijoueur coopératif en ligne, avec 8 personnages jouables (dont 2 devront être débloqués).

40 quêtes seront proposées d’entrée de jeu avec plus d’une centaine d’événements en lien avec les différents choix que vous effectuerez au cours de votre aventure. Ces événements vous permettront également de construire un avant-poste pour votre équipe. Par la suite, de nombreuses mises à jour viendront enrichir l’expérience, environ tous les trois mois. On ignore encore combien de temps l’accès anticipé va durer. Et si vous n’avez pas le bon PC pour jouer, mais que votre connexion internet est suffisamment stable, vous pourrez aussi profiter du titre via le Nvidia GeForce NOW.

Cet accès anticipé de Frosthaven est maintenant prévu pour débuter dès le 31 juillet sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Le jeu sera vendu au prix de 38,99 €, et un pack incluant ce jeu ainsi que Gloomhaven sera mis en vente à la même date.