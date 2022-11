Front Mission 1st Remake précise enfin sa date de sortie

Tandis que les trois premiers mois de l’année 2023 se remplissent de grosses sorties, et d’autres plus petites qui risquent de se noyer dans la masse, les amoureux du Tactical-RPG vivent un véritable noël avant l’heure. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison que les sorties s’enchaînent pour le genre, avec le très bon Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, le sympathique The Diofield Chronicle, ou encore le retour du roi avec Tactics Ogre Reborn. Il ne manquait plus qu’un participant pour que cette fête s’achève en beauté, et il s’agit de Front Mission 1st Remake !

L’agenda est déjà chargé

Annoncé en février dernier, aux cotés de Front Mission 2nd Remake, ce Tactical-RPG faisant la part belle aux gros robots et aux technologies futuristes n’avait pas vraiment redonné signe de vie depuis. Ce qui n’a pas empêché Square Enix de confirmer récemment l’arrivée d’un autre remake, celui du troisième opus de la Super Famicom, histoire que la trilogie soit au complet.

Trois remakes donc, qui arriveront au compte goutte. Mais on connaît désormais la date d’arrivée du premier d’entre eux. C’est officiel, Front Mission 1st Remake sortira bien ce mois-ci. Jusque là cantonné à un vague « novembre 2022 », ce qui laissait entrevoir un report, le titre s’offre aujourd’hui une date précise, fixée au 30. N’en déplaise aux collectionneurs, il ne sera disponible qu’en version dématérialisée sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Rendez-vous le 30 novembre pour découvrir ce que Front Mission 1st Remake a dans le ventre, exclusivement sur Nintendo Switch. Il vous sera facturé 34,99 euros sur l’eShop.