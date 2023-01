Front Mission 1st Remake aura droit à son édition physique limitée

Sorti fin novembre dernier, Front Mission 1st Remake n’a pas été particulièrement bien reçu, la faute à de nombreux problèmes de finition et un travail de remise au goût du jour pas si réussie. Initialement disponible uniquement via l’eShop, on apprend aujourd’hui tout de même une bonne nouvelle pour les collectionneurs : une édition physique limitée va bientôt voir le jour. Voici son contenu.

Avec quelques bonus

Microids va sortir une édition physique limitée de Front Mission 1st: Remake pour Switch cette année au printemps en Europe et en été en Amérique du Nord. L’édition limitée inclura une copie du jeu, une lenticulaire exclusive, un manuel imprimé et deux lithographies. Quelques petits ajouts physiques qui feront donc plaisir, d’autant plus que l’on reste sur un tarif relativement standard (44.99€ pour cette édition physique contre les 34.99€ actuellement affichés sur l’eShop.)

Celle-ci vient d’ouvrir ses précommandes chez plusieurs revendeurs, et il est maintenant possible de réserver son exemplaire. Malgré l’étiquette édition limitée, celle-ci ne devrait pas disparaître dans les premiers jours, ce qui vous laisse un petit temps de réflexion avant de savoir si vous allez craquer ou non sur cette version boîte. Pour l’instant, pas de date de sortie précise, juste un printemps 2023.

Pour rappel, Front Mission 1st: Remake est disponible maintenant sur Switch via Nintendo eShop. Le jeu se déroule en 2090, où les conflits mondiaux sont menés à l’aide de machines de guerre géantes appelées Wanzers. Les joueurs peuvent choisir leur camp parmi deux campagnes différentes, personnaliser leur Wanzer, prendre en compte l’environnement et développer la meilleure stratégie pour prendre l’avantage sur l’ennemi. Le jeu est un remake en 3D avec des graphismes améliorés et des effets. Il est également possible de jouer en mode moderne avec de nouvelles fonctionnalités ou de retrouver le gameplay original.