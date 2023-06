Front Mission 1st Remake s’offre une sortie sur PC, PlayStation et Xbox le 30 juin

Une démo sur Steam en prime

Disponible depuis le 30 novembre 2022, en exclusivité sur Nintendo Switch, Front Mission 1st Remake tombait en plein dans un déluge de Tactical-RPG. Notamment sur le même support, d’ailleurs, avec l’arrivée de l’attendu Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, de l’excellent Tactics Ogre Reborn, ou de l’intrigant The Diofield Chronicle. Est-ce par effet de comparaison qu’il raflait des appréciations assez moyennes dans la presse ? C’est une piste à envisager.

Toujours est-il qu’il est visiblement parvenu à convaincre le public qu’il visait, une communauté de fans de la série, bien contente que les trois premiers volets s’offrent une parution dans un nouvel écrin, de surcroît hors du Japon. Ainsi, Front Mission 1st Remake aura finalement droit à des versions PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, en plus du PC, via Steam, GOG et Epic Games Store.

Bonne nouvelle pour ceux qui ne possèdent pas de Switch et qui désiraient s’essayer à ce remake. D’autant que, autre bonne nouvelle, Forever Entertainment vient de sortir une démo jouable sur Steam, dont la sauvegarde pourra être récupérée dans la version finale de Front Mission 1st Remake. Une version qui est annoncée pour le 30 juin prochain, sur tous les supports nommés juste au dessus.

Ce portage sera proposé à 34,99 euros. Il est à noter qu’une remise de 10% sur ce prix sera pratiquée du 30 juin au 12 juillet. En attendant ce portage, on vous renvoie à notre test de la version Nintendo Switch pour plus d’informations sur le jeu. Pour rappel, Front Mission 2 Remake est toujours en développement, et sa parution a récemment été repoussée à une date non précisée.