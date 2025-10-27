Forza Motorsport mis en pause : Phil Spencer clarifie la stratégie d’Xbox

Turn 10 Studios n’est pas vraiment fermé ?

Depuis les restructurations majeures de Microsoft en juillet 2025, ayant conduit à de nombreux licenciements, dont environ la moitié des effectifs de Turn 10 Studios, les fans de la série de simulation automobile craignaient le pire. Un ancien employé, Fred Russell, avait même affirmé sur Facebook que l’équipe Forza Motorsport avait été « dissoute », et que le studio opérait désormais comme soutien pour Forza Horizon.

Dans cette interview avec Famitsu (via VGC), Phil Spencer tempère ces déclarations :

Nous savons que la réduction des effectifs chez Turn 10 a suscité de vives réactions. Ce n’est pas une disparition de la série, mais une réorganisation des priorités. Nous avons de nombreux jeux à soutenir, et parfois cela signifie donner plus de temps à certaines équipes pour ne pas les épuiser

Le patron du secteur Gaming de Microsoft explique que l’organisation actuelle d’Xbox Game Studios, qui regroupe plus de 20 studios, permet d’adapter les ressources et les priorités selon l’état d’avancement des projets.

Certains projets nécessitent une attention immédiate, d’autres demandent une approche à moyen ou long terme. Notre objectif est toujours de publier des jeux de qualité. C’est pourquoi nous concentrons actuellement nos efforts sur des titres plus proches de la ligne d’arrivée.

Ce choix stratégique n’est pas propre à Forza. Spencer souligne que le studio Halo (anciennement 343 Industries) est également en phase de transition, avec un passage vers l’Unreal Engine 5 et le développement de nouveaux projets. Mais ici aussi, « la série n’est pas terminée », rassure-t-il. Même s’il est désormais difficile de croire en la parole de Phil Spencer en ce qui concerne les déclarations à long terme, il est indéniable que la franchise Forza est désormais portée principalement par Horizon, son spin-off plus accessible et orienté monde ouvert, développé par Playground Games.

Forza Horizon 6 a d’ailleurs été la grosse annonce de clôture de la conférence Xbox du Tokyo Game Show, d’autant que le titre prendra place au Japon. La sortie est pour l’instant fixée à l’année prochaine sur PC et Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass, mais aussi sur PS5.