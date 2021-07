Forza Motorsport 7 sera retiré de la vente et du Game Pass en septembre

Les fans de Forza le savent, il arrive que certains épisodes disparaissent de la circulation après quelques années de commercialisation. Ce sera bientôt au tour de Forza Motorsport 7 de subir ce triste sort, puisque l’on apprend que le titre va être retiré de la vente dans quelques semaines seulement.

On September 15th, 2021, #ForzaMotorsport7 will reach End of Life status. This means that the game and its DLC will no longer be available to purchase. For more info, check out our latest blog post: https://t.co/thEYOw0lLQ pic.twitter.com/NF5T8UjihO

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) July 29, 2021