Fortnite : La saga Uncharted arrive dans le jeu avec des skins du jeu et du film pour Nathan et Chloe

Uncharted débarque au cinéma cette semaine, et Sony ne pouvait évidemment pas passer de cette occasion pour promouvoir sa saga culte dans le jeu melting-pot le plus en vogue de notre époque, Fortnite. On a donc pu découvrir ce week-end que Nathan Drake et Chloé Frazer vont avoir droit à des skins issus à la fois des jeux et du prochain film.

Tom Holland est de retour dans Fortnite

Après les skins issus de la série Star Wars, Le Livre de Boba Fett, c’est au tour de la saga Uncharted de briller dans le jeu d’Epic Games. Dès le 17 février, vous pourrez découvrir ces quatre nouveaux skins dans la boutique Fortnite.

Deux d’entre eux seront issus d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection, qui est récemment sorti sur PS5, tandis que deux autres skins mettront en avant les versions cinématographiques de Nate et Chloé, et seront donc à l’image de Tom Holland (qui était déjà présent dans le jeu avec son skin tiré de Spider-Man: No Way Home) et Sophia Taylor Ali. Naturellement, des accessoires viendront accompagner la sortie de ces skins, comme d’habitude.

Pour rappel, le film Uncharted sortira en France le 16 février.