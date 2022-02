La série Star Wars : Le livre de Boba Fett, sur Disney+, a diffusé aujourd’hui, le mercredi 09 février, son septième et dernier épisode. Sans surprise, Fortnite ajoute deux nouveaux personnages tirés du Show TV pour marquer le coup.

Fennec Shand et Krrsantan font leur entrée

Fortnite et Disney continuent leur collaboration en ajoutant toujours plus de skins liés à l’univers de Marvel et de Star Wars. Il y a peu c’était le redoutable Boba Fett qui avait rejoint le roster bien garnis de personnages de La Guerre des Étoiles sur le battle royale à succès, et aujourd’hui c’est au tour de ses deux acolytes de le rejoindre dans la boutique d’objets.

Ainsi, on y retrouve l’assassin Fennec Shand, accompagnée de son vaisseau en guise de planeur, ainsi que l’emote « This is the Way » et son accessoire de dos qui à la forme d’un blason de mythosaure. De l’autre côté, on retrouve le très menaçant Wookie Krrsantan le Noir, qui orne le symbole du clan Hutt sur son dos.

Les deux chasseurs de primes sont obtenables pour 1,500 V-Bucks l’unité, le planeur pour 800 V-Bucks, et l’emote pour 200 V-Bucks. Cependant, vous avez également l’opportunité d’acheter le pack Chasseur de primes qui regroupe tous ces éléments pour 2,300 V-Bucks. De plus, Boba et son attirail refont également surface dans la boutique d’objets.

Si nous voulons nous projeter vers l’avenir, il n’y a nul doute que cela n’est pas la dernière collaboration entre les deux géants américains, et que d’autres skins inspirés de l’univers de Star Wars arriveront assurément dans le futur pour profiter du lancement des séries ou films.

Rappelons que la série sur Obi-Wan Kenobi doit faire son entrée cette année sur la plateforme de Mickey, et les bruits qui courent annoncent une sortie pour mai prochain, reste à savoir ce que Fortnite prévoit pour l’occasion. En tout cas, Epic Games nous réserve bien des surprises et il a déjà commencé à nous teaser l’arrivée de nouveaux partenariats comme un certain Destiny.