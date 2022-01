Uncharted : Le film s’offre une bande-annonce finale

L’actualité est chargée autour d’Uncharted en ce moment, puisque Sony profite de la sortie d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection et de l’éventualité d’un Uncharted 5 pour faire parler du film mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Le long-métrage a justement droit à son dernier trailer aujourd’hui, histoire de nous offrir un dernier aperçu avant sa sortie au cinéma.

Un dernier trailer pour la route

Nathan Drake part à la découverte du plus grand trésor du monde dans le film #Uncharted, au cinéma le 16 février 🗺️ Regardez la bande-annonce finale 💥 pic.twitter.com/fh3qkHmJIY — PlayStation France (@PlayStationFR) January 27, 2022

Cette bande-annonce finale n’a rien de très inédit, puisqu’elle compile surtout des scènes déjà vues dans les deux premiers trailers, avec quelques bouts de passage en plus qui sont nouveaux (dont une scène avec un chat, et on ne dit jamais non à voir des chats).

Forcément, on a désormais un peu l’impression d’avoir vu tout le film avec cela, sachant que des spots TV vont probablement se multiplier au cours des prochains jours, mais on espère avoir des surprises lors du visionnage.

Le film Uncharted sortira dans les salles obscures le 16 février prochain.