Fortnite Chapitre 5 : Histoire, Skins, Passe de combat, Gameplay… Toutes les nouveautés du lancement de la saison 1 « Subversion »

Fortnite dépassant tous les records à chacun des événements ou encore en battant des pics d’affluence ces dernières semaines s’est même payé le luxe de devoir déconnecter ses serveurs plus tôt que prévu pour les rétablir afin de proposer des sessions de rattrapage aux joueurs et joueuses coincés dans la file d’attente longtemps avant le début de l’événement qui avait pour vedette un certain Eminem.

Pour se faire pardonner, la firme a décidé d’offrir aux joueurs et joueuses plusieurs cadeaux en guise de dédommagement : 750 000 EXP, un accessoire de dos ainsi que la validation complète et automatique des quêtes de la Chevaleresse Spectrale. Pour les possesseurs du skin d’Eminem (Marshall Revolu), ils recevront aussi une tenue variante Marshall Magmatique.

Mais aujourd’hui, et après une longue maintenance et un gros patch v28.00 à télécharger, nous voici dans la première saison du Chapitre 5 avec une toute nouvelle île traversée par un train qu’il va vous falloir conquérir, tandis que Banane est retenu par une équipe antagoniste. Comme à son accoutumée, cette nouvelle mise à jour a apporté une grosse quantité de nouveaux contenus allant de nouvelles armes, nouvelles tenues mais aussi nouveau passe de combat toujours au prix de 950 V-Bucks. Après vous avoir fait découvrir le trailer de lancement hier soir, il est grand temps de faire le point complet sur toutes les nouveautés de cette nouvelle saison prévue jusqu’au 8 mars à 8h, soit l’équivalent de 3 mois environ.

Une nouvelle ère pour le jeu d’Epic Games

Mais avant de développer toutes ces nouveautés, il nous faut faire un bref aparté sur la nouvelle vision des équipes de développement pour leur jeu phare. En effet, en teasant l’arrivée de son événement Big Bang, la firme avait annoncé que de nombreux changements auraient lieu suite au passage au Chapitre 5. Et bien que davantage de joueurs auraient souhaité que l’Histoire du jeu, les plans de Slone ou le pourquoi de la création d’une nouvelle île soient abordés, il faut bien avouer qu’il semble bien que l’avenir de Fortnite soit là.

Le jeu a effectivement mis à jour sa description officielle sur de nombreux stores ou son site officiel, en abordant par exemple les différents modes de jeu désormais disponibles ou qui le seront bientôt :

« Soyez le dernier joueur debout dans Battle Royale et Zéro Construction, explorez et survivez dans LEGO Fortnite, luttez jusqu’au bout avec Rocket Racing ou soyez en tête d’affiche d’un concert avec Fortnite Festival. Jouez à des milliers d’îles créées par des créateurs, le tout gratuitement avec des amis, dont des deathruns, des courses, de la survie avec des zombies et bien plus encore ! Rejoignez la communauté des créateurs et construisez votre propre île grâce aux outils Unreal Editor for Fortnite (UEFN) ou le Mode Créatif. Chaque île Fortnite dispose d’une tranche d’âge individuelle afin que vous puissiez trouver celle qui convient à vous et à vos amis. Trouvez tout cela dans Fortnite ! »

De quoi donner l’eau à la bouche pour ce nouveau Fortnite qui se rapproche inexorablement du métavers ultime voulu par ses créateurs, tendant de plus en plus du côté d’un certain Ready Player One.

Le train-train quotidien

Un train fait désormais le tour de l’île. Prenez le train en marche ou rendez-vous dans une gare mais prenez garde, de nombreux ennemis vous y attendront…

Dans Fortnite Chapitre 5 – Saison 1, vous intégrerez les Subversifs, en lutte contre l’Ordre et leur terrible cheffe, Valéria, présente dans le passe de combat. Sur l’île se trouvent cinq boss : Oscar, Nisha, Montagu, Valéria et Peter Griffin. Eliminez-les pour trouver un médaillon de l’Ordre vous octroyant un bonus de bouclier sur la durée. Plus vous obtiendrez de médaillons, plus vous accumulerez du bouclier rapidement. Mais attention, posséder des médaillons fournira votre position plus ou moins précisément à vos adversaires sur la carte, donc prenez garde !

Grimper aux rideaux

Lors du changement du Chapitre 3, Fortnite faisait peau neuve en implémentant de nouvelles mécaniques et animations, tout en passant sous Unreal Engine 5 et proposant ainsi des graphismes améliorés et des effets supplémentaires. Epic Games réitère pour ce nouveau Chapitre avec plusieurs modifications avec une amélioration de la coordination des mouvements et des strates procédurales, dont certaines à la marge puisque concernant les animations de course notamment, tandis que de tout nouveaux mouvements font leur arrivée dans le jeu comme la possibilité de grimper sur des constructions grâce à des planches fixées dessus, tout comme ce sera le cas sur certains bâtiments in game.

Désormais, les joueurs et joueuses pourront également se protéger et tirer en même temps en utilisant le Bouclier Balistique, qui permet d’encaisser des coups de manière illimitée mais attention, si vous l’utilisez trop, il pourra s’inactiver pendant un long moment et ainsi vous rendre vulnérable. Essayez par ailleurs de charger avec lui pour endommager un joueur ou une construction qui pourrait vous barrer la route.

Ce sera également le cas pour l’administration de soins et de bouclier, qui ne s’interrompront plus pendant la marche ou au moindre mouvement du joueur. Désormais, vous pouvez vous soigner en marchant lentement mais attention, lancer l’animation vous empêchera de l’arrêter si vous le souhaitez, alors prenez bien garde à la lancer au bon moment ! A noter également que les possesseurs de PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S auront accès à des animations basées sur la physique, bluffantes sur le déploiement des planeurs notamment.

De nouvelles choses ont également été implémentées comme par exemple la Flobaie, vous permettant à vous et vos coéquipiers de regagner du bouclier, mais aussi d’annuler les dégâts de chute si vous l’utilisez juste avant un saut, puisqu’elle viendra annuler la gravité. D’autres armes font également leur arrivée ou leur retour comme :

Le fusil à pompe spécialisé Frappeur

Le fusil à pompe automatique Furie

Le fusil d’assaut Rival

Le fusil d’assaut Percuteur

Le pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre

Le pistolet-mitrailleur Hyper

Le fusil de sniper Faucheur

et le pistolet Prédateur

D’autres nouveaux outils et armes font également leur apparition comme la Lame-grappin, qui vous permettra de viser un joueur ou une structure solide et ainsi s’y agripper pour le ou la rejoindre. Profitez-en pour insuffler quelques dégâts au passage. Les grenades collantes à sous-munitions enfin produiront en plus d’explosifs qu’avant puisque quand elles touchent leur cible, elles projettent des munitions secondaires dévastatrices.

Vroum, Vroum !

La gestion des voitures fait peau neuve avec le Chapitre 5 de Fortnite. En effet, en plus d’accueillir un nouveau modèle de véhicule, le Trailsmasher, un plutôt gros modèle, vous pourrez désormais personnaliser vos véhicules !

Trois parties sont customisables à l’envie comme les châssis, les stickers et les roues, directement depuis l’onglet personnalisation du menu principal. Notez toutefois que toutes ces modifications n’apporteront aucun avantage compétitif. Montez dans une voiture de sport dans le jeu pour la transformer en une voiture qui vous ressemble. Cette voiture gardera ses nouveaux attributs tout le long de la partie même si un autre joueur la prend à votre place. Vous ne pourrez ainsi transformer qu’une seule voiture par partie.

A noter que le passe de combat vous permettra d’obtenir un châssis de voiture, le châssis Scorpion, ainsi que des stickers pour ce même châssis.

Snake, Peter Griffin et compagnie

Le nouveau passe de combat pour cette saison Subversion contiendra notamment des figures très connues de la pop culture comme par exemple Solid « David » Snake de la licence MGS (bien qu’il ne sera disponible qu’en fin de saison via des niveaux dédiés), mais aussi Peter Griffin, le papa un peu fort à la chemise blanche du dessin animé Les Griffin (ou Family Guy) existant depuis 1999. Après Rick & Morty et Futurama, les dessins animés outre-Atlantique font leur retour.

Pour l’occasion, Fortnite et la FOX nous présente une premier court-métrage « hybride » intitulé « Peter Griffin demande des conseils de muscu à Miaousclé » expliquant comment le père de famille et son hélicoptère comme planeur se sont retrouvés au cœur du monde de Fortnite.

Parmi les membres du Passe de combat Big Bang, vous pourrez retrouver cette saison (de gauche à droite) :

Peter Griffin , le papa du programme Les Griffin

, le papa du programme Les Griffin Montaigu et ses nerfs d’acier

et ses nerfs d’acier Hope , l’espoir des Subversifs, que vous débloquez dès l’achat du passe de combat

, l’espoir des Subversifs, que vous débloquez dès l’achat du passe de combat Jones vengeur , dit l’autre espoir des Subversifs

, dit l’autre espoir des Subversifs Nisha , la duelliste imbattable

, la duelliste imbattable Valéria la cheffe de l’Ordre

la cheffe de l’Ordre et Oscar , le tigre prédateur

A noter que Solid Snake (debout sur la voiture) fera également son apparition plus tard dans la saison en tant que Skin bonus de la saison. Le passe de combat vaut toujours 950 V-Bucks et vous permet de remporter plusieurs dizaines de cosmétiques et jusqu’à 1500 V-Bucks, pratique pour rembourser son achat initial. N’hésitez pas à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique, ça nous soutient énormément !

Les journées du Patrimoine

Ce lancement de Chapitre 5 induit forcément une carte remaniée. Mais cette fois-ci, c’est une toute nouvelle île qui se présente devant nous, avec sa nouvelle forme, ses nouveaux reliefs et ses nouvelles villes. Nous vous proposions récemment par ailleurs une virée pour apercevoir la map complète.

Sur cette nouvelle île, 11 lieux-dits ont fait leur apparition avec de manière exhaustive :

Rebel’s Roost , Lavish Lair et Classy Courts au nord

, et au nord Ritzy Riviera et Pleasant Piazza à l’ouest

et à l’ouest Ruined Reels et Fencing Fields au centre

et au centre Reckless Railways et Grand Glacier à l’est

et à l’est et Snooty Steepes ainsi qu’Hazy Hillside au sud

Associez à cela une grande gare pour le train, un très grand Hôtel dans les montagnes, ainsi qu’un lac central (marque de fabrique des cartes de Fortnite) et la neige qui recouvre la moitié de l’île, et vous aurez là un aperçu de votre nouveau terrain de jeu.

LEGO Fortnite donne plus d’informations

Nous vous l’expliquions dès la fin de l’événement Big Bang, Epic Games et le Groupe Lego lancent dès le 7 décembre prochain un nouveau mode de jeu à part mais lancé depuis Fortnite lui-même, LEGO Fortnite. Alors que nous sommes encore en attente de d’avantage d’informations, les leakers ont pu trouver dans les fichiers du jeu des premières infos croustillantes.

ALL Fortnite X LEGO resources 👀 (Thanks to @zatheo_ for the help!) pic.twitter.com/ajDstEOoMz — Shiina (@ShiinaBR) December 3, 2023

Nous pouvons par exemple confirmer que jouer au monde ouvert de LEGO vous octroiera un bonus d’XP pour le jeu de base Fortnite, en fonction du temps passé dans cet autre monde. De plus, les premiers objets (aux couleurs de LEGO) bien entendu, ont été trouvés et partagés par @zatheo et @ShiinaBR pour se faire une idée des interactions possibles. On y trouve notamment des pierres, du bois, de l’engrais (autrement dit du fumier), des consommables tels que des champignons ou des piments, mais aussi des sacs d’épis de maïs ou encore de graines de citrouilles.

Mais Epic Games a également publié un post de blog complet pour annoncer l’arrivée de plus de 1200 tenues préexistantes avec une variante LEGO, gratuitement, sans surcoût donc, pour venir compléter votre casier et vous sentir comme chez vous dès le lancement du mode cette semaine.

Les mods d’armes débarquent

Attendus depuis très longtemps par la communauté, avec ce nouveau chapitre, il vous sera possible de modifier vos armes partie par partie pour la fabriquer à votre image, sans juste simplement l’améliorer ou changer sa rareté.

Pour cela, vous devrez faire appel à des établis spécifiques et récolter suffisamment de lingots pour pouvoir effectuer les changements. Ces établis se nomment établis de modification et se trouvent dans les chambres fortes. Les modifications vous permettront par exemple d’améliorer la taille du chargeur, de réduire le recul et bien plus encore. Mais attention, car toutes les modifications ne sont pas adaptées à toutes les armes que vous possédez.

Notez également que des armes modifiées seront présentes sur le terrain et dans vos différents butins. Ainsi, une arme typique ne possèdera pas de modification mais une atypique en contiendra déjà une, tandis qu’une arme rare en aura deux, une épique trois et enfin une légendaire quatre ! Dernière précision toutefois, les armes compatibles avec ces établis spéciaux ne pourront être achetées auprès des 8 PNJ présents en début de saison sur la carte alors cherchez bien partout pour les trouver ailleurs.

The Sphère donne sa contribution

Désormais incontournable pour toute société ayant beaucoup d’argent à dépenser pour promouvoir leurs contenus, The Sphere située à Las Vegas a diffusé une vidéo pour faire la publicité de son événement et de ses trois nouveaux modes de jeux à venir. Une manœuvre très intéressante à analyser, montrant une fois de plus à quel point Epic Games croit en ses nouveautés cette saison.

Une émote gratuite mais temporaire

Cela est déjà arrivé par le passé, mais Fortnite vous propose d’acquérir un cosmétique gratuitement, sans acheter le passe de combat (ni entrer le code créateur ACTUGAMING, même si pour ce dernier on vous serait extrêmement reconnaissants). Cette fois, il s’agit d’une émote en rapport avec le personnage kidnappé de Banane, une émote intitulée Banaphone.

Pour cela, rendez-vous sur la page d’échange de code d’Epic Games, connectez-vous et saisissez le code BANANNANANANA pour pouvoir l’obtenir à votre prochaine connexion. De rien, c’est gratuit !

Le parapluie Top 1

Voici le Parapluie Top 1 de cette saison, que vous débloquez lorsque vous gagnez une partie pour la première fois.

Chapter 5 – Season 1 Umbrella Both Ranked and Non-Ranked ones pic.twitter.com/e8c4DOxVJP — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 3, 2023

Autres informations en bref

Voici quelques petites brèves supplémentaires pour terminer notre tour d’horizon des nouveautés du Chapitre 5 :

Des quêtes de partie font leur apparition : remplaçant les quêtes quotidiennes, ces quêtes de partie vous seront personnelles et ne pourront être partagées avec vos amis. Vous devrez choisir au début de chaque partie une des trois quêtes proposées qui expireront à la fin de la partie. Des objectifs bonus se réinitialisant chaque jour seront aussi de la partie pour vous récompenser avec de l’EXP supplémentaire.

font leur apparition : remplaçant les quêtes quotidiennes, ces quêtes de partie vous seront personnelles et ne pourront être partagées avec vos amis. Vous devrez choisir au début de chaque partie une des trois quêtes proposées qui expireront à la fin de la partie. Des objectifs bonus se réinitialisant chaque jour seront aussi de la partie pour vous récompenser avec de l’EXP supplémentaire. La réanimation et le rétablissement font également peau neuve : désormais, quand vous réanimez un équipier et sortez de la zone de portée sans le vouloir, le décompte de réanimation descendra lentement au lieu d’être entièrement réinitialisé. Le van de rétablissement ne pourra d’ailleurs être utilisé que par une seule section à la fois, si une section en fait fuir une ou en élimine une autre, elle pourra reprendre le décompte au même endroit sans devoir tout refaire, pratique !

et le font également peau neuve : désormais, quand vous réanimez un équipier et sortez de la zone de portée sans le vouloir, le décompte de réanimation descendra lentement au lieu d’être entièrement réinitialisé. Le van de rétablissement ne pourra d’ailleurs être utilisé que par une seule section à la fois, si une section en fait fuir une ou en élimine une autre, elle pourra reprendre le décompte au même endroit sans devoir tout refaire, pratique ! Un partenariat avec les Tortues Ninja devrait être de la partie d’ici quelques jours/semaines.

Avant de vous lancer dans cette nouvelle saison, n’oubliez pas de penser à utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour acquérir le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien ! Découvrez également plus d’informations sur cette saison sur le site officiel du jeu.