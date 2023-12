Fortnite : (Re)Vivez l’événement Big Bang qui a marqué la fin du chapitre 4 et qui s’est tenu en direct ce 2 décembre

Les événements de Fortnite attirent à chaque fois des millions de joueurs de par le monde. Cette fois, ce fut plus de 10 millions de joueurs qui étaient connectés en simultanés sur la première session de l’événement, provoquant de fortes files d’attente pour se connecter au jeu. Si vous n’avez pas pu assister à l’événement ce soir, pas de panique : Fortnite avait prévu le coup et propose deux sessions de rattrapage : à 23h heure française ce 2 décembre puis à 5h du matin le 3 décembre pour les plus matinaux. Autrement, nous vous proposons ci-dessous notre capture maison de cet événement d’une durée d’environ 11 minutes, moins spectaculaire et ancré dans l’histoire du jeu mais pourtant bourré d’informations intéressantes.

La Fin… encore ?

L’événement a débuté par l’envol de la fusée iconique du Chapitre 1 de Fortnite tel que ce fut le cas durant l’événement qui avait causé le black-out du jeu pendant plusieurs jours avant le lancement du Chapitre 2. Mais alors que l’île fut aspirée dans un néant absolu, nous avons ensuite été téléportés dans une multitude de galaxies vidéoludiques au sein d’un Big Bang géant, bien que l’on pourrait être un peu déçu du peu d’interactions au final.

L’occasion de parcourir diverses galaxies pour nous présenter trois mondes absolument différents et symbolisant les trois futurs modes de jeu de l’Histoire de Fortnite : un monde ouvert dans l’univers des LEGO, un mode Festival sûrement basé sur la musique avec la présence ce soir d’un certain Eminem et un mode Rocket Racing, inspiré de Rocket League. Ces trois modes de jeu seront lancés les 7, 8 et 9 décembre prochain, renforçant encore plus le statut du jeu d’Epic Games de Metavers gigantesque.

Nous vous proposerons des articles détaillés sur chacun de ces trois modes venant renforcer les possibilités dans la poule aux œufs d’or d’Epic Games, mais en attendant ,ce 3 décembre sera lancé le Chapitre 5 du jeu avec sa première saison, Subversion (Underground en VO) avec de nouvelles possibilités de gameplay, une nouvelle histoire, une nouvelle île et bien sûr de nouveaux skins. C’est à découvrir très vite sur ActuGaming.