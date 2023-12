Epic Games et LEGO Group dévoilent LEGO Fortnite, un monde ouvert inspiré des célèbres briques directement dans Fortnite dès le 7 décembre

Pour mémoire, en avril 2022, les deux multinationales avaient annoncé avoir conclu un partenariat pluriannuel pour rendre accessible et façonner à leur manière le métavers afin de le rendre amusant, respectueux et sain pour tous et toutes grâce à la création d’expériences de jeu numériques immersives et ludiques. Ce tout nouveau jeu dans le jeu LEGO Fortnite est ainsi une des manières de représenter ce partenariat qui fera à coup sûr des émules.

L’égo de LEGO

D’après la description officielle fournie par les deux groupes, LEGO Fortnite permet aux joueurs et joueuses d’« explorer de vastes mondes ouverts où la magie de la construction LEGO et de Fortnite s’entrechoquent. Conçu pour que les personnes de tout âge puissent s’amuser ensemble, le jeu encouragera la créativité, l’expérimentation et la collaboration par le jeu ».

Pas plus d’informations pour l’instant, mais pour voir ce que vaut ce tout nouveau mode de jeu directement dans Fortnite et ce, sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible, il vous faudra attendre le 7 décembre prochain. A noter que le jeu dispose de son propre compte X pour construire sa communauté, preuve d’une certaine ampleur pour ce nouveau projet qui cumulait déjà 2 millions de vues en seulement 1h.

The adventure is building ✨#LEGOFortnite launches in Fortnite on December 7, 2023. pic.twitter.com/rHofGkstk5 — LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) December 2, 2023