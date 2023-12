Fortnite Chapitre 5 : Voici le trailer de lancement de la Saison 1 « Subversion »

Le trailer avait leaké plus tôt dans la journée avant d’être publié par les réseaux officiels du jeu en fin d’après-midi, seulement quelques heures avant l’événement Big Bang. La nouvelle saison de Fortnite se nomme Subversion (ou Underground en VO) et promet de nombreux changements dans les mécaniques de gameplay mais aussi dans les armes employées.

Prenez le train à l’heure !

Comme vous pouvez le voir dans le trailer ci-dessus, le début du Chapitre 5 sera marqué par une confrontation entre deux camps pour la libération d’un otage, Banane (Peely en VO) qui a fait son apparition dans la Saison 8 du Chapitre 1 du jeu. Désormais vedette incontournable du battle-royale, celui-ci sera recherché par une autre icône du jeu, l’Agent Jones, qui fait son grand retour en mode badass. Pour cela, vous devrez infiltrer de nouvelles bases secrètes et user de nouvelles armes et modifications tout en pouvant viser et se protéger avec un bouclier par exemple.

De nouveaux mouvements sont également ajoutés pour grimper aux murs tandis qu’une lame-grappin vous permettra de vous déplacer mais aussi de combattre. Si vous parvenez à rejoindre le train qui parcourt l’île, vous devrez combattre pour le conquérir dans une ambiance qui ferait presque penser à Snowpiercer ou encore Le Pôle Express. On peut également apercevoir de nouveaux partenariats de licences connues comme Metal Gear Solid, mais aussi Family Guy encore Tortues Ninja, teasé très sobrement.

La nouvelle saison sera très probablement lancée officiellement dès ce dimanche 3 décembre. Nous ne manquerons pas de vous présenter toutes les nouveautés une fois que celle-ci sera lancée. A noter, pour celles et ceux qui auraient loupé l’information, que le mode Fortnite OG reviendra en 2024 après le succès fulgurant du retour de cette première carte iconique. Cette nouvelle est belle et bien officielle après la publication d’un message sur les réseaux sociaux du jeu et le cap de 100 millions de joueurs uniques sur le seul mois de novembre. Incroyable !

Sans mentir la saison OG a largement dépassé nos attentes. A tel point que nous aimerions la faire revenir… *ouvre la feuille de route 2024*. En attendant, rendez-vous dans le bus de combat 🤙 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 2, 2023

Cette semaine, les fans de Fortnite ont battu un NOUVEAU record… 100 MILLIONS DE JOUEURS EN NOVEMBRE ! 100 millions de Merci ❤️ Rendez vous demain pour la suite 👀 pic.twitter.com/DHvSMdeGC2 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 1, 2023