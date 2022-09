Firewall Ultra : La suite de Firewall: Zero Hour arrivera sur PlayStation VR 2

On ne connait même pas encore la date de sortie du casque PlayStation VR 2, mais les annonces de jeux pour ce périphérique vont être de plus en plus fréquentes au cours des semaines à venir. Et ça commence avec Firewall Ultra, le nouveau titre du studio First Contact Entertainment, qui est en réalité la suite du très apprécié Firewall: Zero Hour.

L’autre gros jeu du lancement du PS VR 2 ?

On devra se contenter de ce teaser pour le moment, mais on sait d’ores et déjà que Firewall Ultra sera une suite qui se déroule 5 ans après les événements du premier jeu, et nous entrainera dans de nouveaux lieux, avec quelques nouveaux personnages au programme et des armes inédites à manier.

Firewall Ultra sera exclusif au PlayStation VR 2, et pourra être affiché en 4K HDR grâce aux performances du casque. Le jeu profitera aussi du eye tracking et intégrera mieux les éléments de l’interface utilisateur à l’écran, afin de changer facilement d’arme en plein action.

On nous promet que le jeu mettra aussi en place des serveurs dédiés, réclamés par la communauté sur le premier épisode. Les matchs seront désormais divisés en trois rounds, et une expérience PvE sera présente, avec des mises à jour qui ajouteront du contenu après la sortie.

Etant donné que l’on ne sait pas encore quand sortira le casque de Sony, aucune date n’a été annoncée pour Firewall Ultra.