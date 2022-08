Le playstation vr2 arrivera début 2023

Le PlayStation VR2 est un nouvel indice que certains éditeurs et constructeurs de l’industrie vidéoludique aiment embêter la presse. C’est donc sans prévenir à minuit que Sony s’est fendu d’un tweet de trois mots (et un hashtag) pour communiquer sur la sortie de son prochain casque de réalité virtuelle après avoir présenté son expérience utilisateur.

Le PlayStation VR2 ratera 2022

Le PlayStation VR2 sortira donc début 2023, on imagine avant le 31 mars pour faire plaisir aux actionnaires de Sony et des éditeurs des jeux qui accompagneront le lancement du casque. On rappelle qu’il y a plus d’une vingtaine de jeux (ou versions VR) actuellement en développement dont l’exclusivité Horizon Call of the Mountain ou le remake de Resident Evil 4 qui sera compatible et qui sortira lui le 24 mars 2023, comme par hasard.

Il faut avouer que cette façon de balancer l’information a de quoi étonner et nous faire poser des questions à la veille de la cérémonie d’ouverture de la gamescom qui pourrait donc pourquoi pas contenir un ou plusieurs jeux PSVR2, on rappelle que Sony avait déjà confié l’annonce du remake de The Last of Us à Geoff Keighley alors qu’il y avait eu un State of Play la semaine précédente donc pourquoi pas ?

Rendez-vous donc début 2023 pour la sortie du PlayStation VR2, ou d’ici là pour l’annonce d’une date plus précise ou d’un prix. On ne dirait pas non à un State of Play de rentrée non plus hein…