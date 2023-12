First Contact Entertainment, le studio derrière les jeux VR Firewall, ferme ses portes

On pensait, naïvement, qu’on en avait terminé avec les mauvaises nouvelles pour cette année 2023 chaotique pour l’industrie, mais le sort s’acharne. Pas du côté d’Embracer cette fois, même si on en a pris l’habitude, mais chez First Contact Entertainment. Un nom ne devrait pas vous sembler familier, sauf si vous êtes adeptes de la VR et plus particulièrement des jeux du PS VR, puisque le studio était connu pour son travail sur la série Firewall.