Final Fantasy VII: The First Soldier sera lancé courant novembre

Parmi les titres présentés lors du show TGS de Square Enix, on pouvait retrouver Final Fantasy VII: The First Soldier, qui est venu nous montrer son gameplay avec un nouveau trailer. Le titre n’a pour autant pas précisé sa date de sortie, quand bien même l’éditeur a assuré qu’il arriverait partout dans le monde cette année. Il a donc fallu attendre le dernier jour du salon japonais pour avoir quelques précisions.

La sortie se précise

Square Enix a donc annoncé que Final Fantasy VII: The First Soldier va sortir dans le courant du mois de novembre sur les plateformes iOS et Android, sans donner plus d’indications sur un jour précis.

Le titre a également confirmé qu’il serait compatible avec les manettes, ce qui ne sera pas de trop pour un jeu comme celui-ci qui demande quelques réflexes. Avant de se lancer dans la bataille, un mode Entraînement sera aussi disponible, avec un tutoriel qui a été amélioré depuis la dernière bêta. Enfin, on nous précise que le système de skins de la bêta sera bien de retour, lui aussi amélioré, et on imagine que c’est là que l’éditeur puisera ses revenus.

Rendez-vous donc en novembre pour voir ce que donne ce Battle Royale dans l’univers de Final Fantasy VII.