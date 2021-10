Wanted: Dead, un jeu d’action SF à la troisième personne, teasé lors du TGS 2021

En plus d’avoir annoncé Vengeance is Mine lors de sa conférence diffusée hier dans le cadre du Tokyo Game Show 2021, l’éditeur suisse 110 Industries a teasé Wanted: Dead, un jeu d’action Sci-Fi à la troisième personne développé par le studio japonais Soleil connu pour avoir travaillé sur Ninjala, Samurai Jack: Battle Through Time ou encore Naruto to Boruto : Shinobi Striker.

Sortie prévue sur PC et consoles next-gen en 2022

Prenant place dans une version futuriste, sombre et dangereuse de la ville de Hong-Kong, ce titre vous mettra dans la peau du lieutenant Hannah Stone qui dirige la « Zombie Unit », une unité d’élite agissant hors du cadre traditionnel de la police.

Dirigé par Hiroaki Matsui (Ninja Gaiden) et produit par Yoshifuru Okamoto (Ninja Gaiden II, Devil’s Third), cette production proposera un challenge hardcore avec des affrontements nerveux inspirés des licences Devil May Cry et Bayonetta, alternant entre phases de shooter et de combats au corps à corps.

En attendant d’en apprendre davantage sur ce projet, sachez que Wanted: Dead sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.