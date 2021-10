Vengeance is Mine : 110 Industries tease un jeu avec des combats de mecha lors du TGS 2021

Hier, 110 Industries, un éditeur suisse de jeux vidéo fondé en 2017, a profité de la toute dernière journée du Tokyo Game Show 2021 pour diffuser sa propre conférence durant laquelle trois projets ont été officialisés dont Vengeance is Mine, un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne intégrant des combats de mecha prévu sur PC et les consoles next-gen de Sony et de Microsoft.

Lancement programmé pour 2023

Développé par un studio dont l’identité n’a pas encore été révélée, ce titre invitera les joueurs et les joueuses à suivre l’histoire de Gabriel Jaeger, un homme exécuté par trois voyageurs temporels qui cherchent à récupérer une ancienne technologie censée leur permettre d’accéder à une installation militaire abandonnée et enterrée sous les rues de New Amsterdam intitulée « Deacon ».

Cependant, Gabriel Jaeger survit à cet assaut meurtrier et part en quête de vengeance en s’équipant d’un prototype de HYDRA, une armure semblable à un petit mécha lui permettant d’affronter des ennemis à distance grâce à une arme à énergie mais aussi de combattre au corps à corps en accélérant ou remontant le temps afin d’ajuster ses combos et échapper à une mort potentielle.

D’après Stefanie Joosten, la directrice créative associée au projet qui s’est exprimée pendant le show et dont les propos ont été rapportés par Gematsu, cette production devrait proposer « une histoire solo puissante, émouvante, audacieuse et excitante » ainsi qu’une « toute nouvelle expérience mélangeant des thèmes et des genres d’une manière inattendue. » Voilà qui est intriguant.

En attendant d’en savoir plus, notez que Vengeance is Mine devrait sortir en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.