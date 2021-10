Final Fantasy VII: The First Soldier réapparait au TGS avec un nouveau trailer

La conférence Square Enix du Tokyo Game Show n’a pas été des plus réjouissante pour quiconque ayant suivi l’actualité de l’éditeur ces derniers mois. La présentation a eu droit à beaucoup de recyclage parmi les titres annoncés, mais on a pu découvrir un nouvel aperçu de Final Fantasy VII: The First Soldier, le Battle Royale à destination des plateformes mobiles.

Sortie toujours prévue en 2021

On y voit un bout de cinématiques en CGI comme Square Enix sait si bien le faire avec la saga Final Fantasy, entrecoupées par du gameplay présentant les différentes classes du jeu, allant du Guerrier au Ninja. Le gameplay du titre mélangera toujours des combats à l’arme blanche avec de la magie, au style plus traditionnel des Battle Royale, avec des armes à feu qui vont de la mitraillette au sniper.

C’est surtout l’occasion pour Square Enix de confirmer que le titre maintenant sa date de sortie à cette année 2021, et qu’il compte bien s’offrir une sortie mondiale en simultanée, après des premiers essais qui étaient réservés à certaines régions.