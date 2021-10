Square Enix dévoile Dungeon Encounters, un RPG minimaliste dirigé par Hiroyuki Ito

La présentation de Square Enix lors du Tokyo Game Show n’a pas été particulièrement riche en nouveauté, puisque l’éditeur s’est contenté de recycler quelques trailers et d’annoncer une date pour Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin. Mais parmi les informations distillées durant l’événement, on a appris l’existence d’un nouveau RPG qui va sortir tout bientôt, Dungeon Encounters.

Le retour d’un grand nom de la saga Final Fantasy

Le titre a dévoilé sa première vidéo de gameplay et nous laisse entrevoir un style minimaliste avec des déplacements par case dans les donjons, et des combats au tour par tour épurés, rappelant les premiers JRPG. Chaque déplacement sur les cases est comptabilisé et compléter les différentes maps demandera de la stratégie, car il faudra aussi éviter les divers pièges des donjons.

Si le titre présente des combats avec un système d’ATB (Active Time Battle), ce n’est pas pour rien, puisque c’est le créateur de ce système qui est aux commandes. Après avoir œuvré sur plusieurs Final Fantasy et avoir été le réalisateur de quelques épisodes, comme Final Fantasy IX et XII, Hiroyuki Ito revient dans le milieu avec Dungeon Encounters.

Si le titre vous tente, bonne nouvelle, il ne faudra pas l’attendre trop longtemps. Dungeon Encounters sortira le 14 octobre prochain sur PC via Steam, PS4 et Nintendo Switch.