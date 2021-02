Final Fantasy VII Remake Part 2 sera finalement dirigé par Naoki Hamaguchi

Square Enix a profité du dernier State of Play pour annoncer Final Fantasy VII Remake Intergrade, une version optimisée pour la PS5 de la première partie de ce remake, avec un DLC consacré à Yuffie en plus. Mais les fans se demandent surtout ce qu’il en est de Final Fantasy VII Remake Part 2, ou peu importe son nom, qui est toujours en développement. Tetsuya Nomura a accordé une interview à Famitsu (relayée par Gematsu) qui nous en apprend un peu plus sur son rôle dans le projet, et sur la direction que va prendre le deuxième épisode.

Nomura toujours aux commandes, mais Hamaguchi prend de l’importance

Tetsuya Nomura est un homme occupé. Entre le remake, les jeux mobiles Ever Crisis et The First Soldier, Neo The World Ends With You et Kingdom Hearts, le directeur est l’un des piliers de Square Enix qui insuffle sa patte dans de nombreux projets. Pour Final Fantasy VII Remake, il officiait en tant que directeur du jeu, mais va laisser sa place à Naoki Hamaguchi pour Final Fantasy VII Remake Part 2 :

« Aujourd’hui, nous avons annoncé trois jeux Final Fantasy, mais comme je le mentionnais auparavant, je travaille personnellement sur plus de projets que je ne l’ai jamais fait. Puisque nous avons été en mesure de solidifier les bases du gameplay de la première partie de Final Fantasy VII Remake et que nous sommes capables de voir ce qu’il y a à améliorer dans le futur, Naoki Hamaguchi va prendre la place de directeur pour la prochaine partie, tandis que je serais dans le rôle de directeur créatif sur tous les projets Final Fantasy VII, du remake aux jeux mobiles. Mon implication dans ce projet ne va pas significativement changer, alors s’il vous plait, n’hésitez pas à m’apporter votre soutien. »

Qu’est ce que cela change pour Final Fantasy VII Remake ? Comme il le dit, pas grand chose. Naoki Hamaguchi était en réalité le co-directeur de Final Fantasy VII Remake, et il agissait comme étant le directeur au « jour le jour » sur le projet, tandis que Nomura intervenait plus ponctuellement.

Ce dernier reste très impliqué dans le projet pour en dessiner les grandes lignes, ce qui veut dire qu’un tel changement ne sera verra pas forcément à l’écran.

Cependant, on peut cependant espérer que les choses aillent ainsi plus vite avec Hamaguchi qui est désormais aux rênes du remake, et qui doit moins se reposer sur un autre directeur. Cela peut aussi dire que Nomura peut accorder plus de temps au prochain Kingdom Hearts, ce qui ravira les fans de la saga.

On attend maintenant des informations plus concrètes sur Final Fantasy VII Remake Part 2, mais il faudra probablement patienter jusqu’à la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, prévue pour le 10 juin prochain.