Final Fantasy VII : Ever Crisis annoncé sur iOS et Android

En plus du Battle Royale sur mobiles, Final Fantasy VII : The First Soldier, un second pointe le bout de son nez avec Final Fantasy VII : Ever Crisis. Il s’inscrira dans un tout autre registre puisqu’il nous fera revivre tous les évènements de la saga dont les nombreuses déclinaisons.

Un gros récapitulatif sur mobiles mais à quel prix ?

En marge du State of Play, Square Enix a donc annoncé Final Fantasy : Ever Crisis, un jeu mobile qui sortira sur iOS et Android en 2022. Il s’agit d’un jeu solo qui couvrira tous les évènements des jeux originaux sous format épisodique avec Final Fantasy VII, Crisis Core, Dirge Of Cerebrus, Before Crisis, et même le film Advent Children. Une bonne occasion de se lancer dans l’univers ou bien de se rafraichir la mémoire.

En outre, les éléments scénaristiques de Final Fantasy VII Remake seront également présents dans le jeu (on imagine via un épisode spécial afin de ne pas embrouiller les joueurs). Bien que l’on ne sache pas grand-chose de plus, comme le modèle économique notamment, le trailer nous indique que l’on aurait un gameplay au tour par tour avec des graphismes proche du Remake sur consoles PlayStation.

Le look moderne des combats et celui des phases d’exploration, qui rappellent les graphismes PS1 en plus jolis, offrent tout de même un joli contraste. On attend d’en savoir davantage plus tard dans l’année.