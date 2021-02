Final Fantasy VII Remake Intergrade annoncé sur PS5, une mise à niveau avec un DLC consacré à Yuffie

L’une des rumeurs les plus crédibles à propos du State of Play de ce soir concernait l’arrivée de la mise à jour PS5 pour Final Fantasy VII Remake, et celle-ci a bien été dévoilée en toute fin d’émission avec quelques surprises. Sur PS5, le titre se nommera donc Final Fantasy VII Remake Intergrade, et il apportera son lot de nouveautés, ainsi qu’un DLC supplémentaire.

Yuffie fait son entrée

Final Fantasy VII Remake Intergrade permettra donc de profiter de cette première aventure avec des éclairages améliorés, des temps de chargements instantanés, un mode photo et la possibilité de switcher entre plusieurs modes afin de choisir entre fluidité et graphismes. On apprend également que la mise à niveau de la PS4 à la PS5 sera gratuite, et que le cross-save sera bien présent pour transférer votre partie d’une console à une autre.

Mais ce qui ne sera pas gratuit en revanche, c’est le DLC qui accompagne cette version PS5. On a en effet pu découvrir qu’une nouvelle histoire consacrée au personnage de Yuffie serait bientôt disponible, uniquement sur PS5.

Yuffie fera donc son apparition pour la première fois dans ce remake, et enquêtera sur les événements qui se déroulent à Midgar pendant l’aventure de Cloud et les autres. Elle sera accompagnée de Sonon pour l’aider dans les combats comme on peut le voir sur ce premier trailer. Pour se procurer ce nouvel épisode, il faudra malheureusement passer à la caisse. Si la mise à niveau est gratuite, elle ne concerne pas le DLC. En revanche, si vous achetez directement la version PS5 du jeu, le DLC sera directement inclus.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PS5 le 10 juin prochain, en même temps que le nouvel épisode consacrée à Yuffie.