Final Fantasy VII Remake se met à jour juste avant la sortie de Rebirth

Une ligne change et les anglophones râlent

Deux choses sont corrigées dans ce patch, et ce ne sont pas des bugs. La première, c’est la tenue de Tifa dans le Flashback de Nibelheim qui a été revue dans le premier jeu, afin d’être plus en adéquation avec la tenue telle qu’elle est présentée dans Rebirth. Un simple raccord qui fait beaucoup moins parler qu’un autre changement, qui intervient à la fin du jeu. Cela ne concerne que la communauté anglophone, puisque le changement en question est lié à la traduction d’une ligne de dialogue. Petits spoilers donc.

Vers la toute fin du jeu, Aerith déclare en anglais « I miss it… the steel sky », qui pourrait être traduit littéralement par « Il me manque… le ciel d’acier », en référence à la ville de Midgar. Avec la mise à jour, cette ligne de dialogue devient « This sky…I don’t like it », autrement dit « Ce ciel… je ne l’aime pas ». Un drôle de changement quatre ans après, qui a sans doute lui aussi un rapport avec la suite du jeu, allez savoir. En français, pas de soucis puisque le ciel est décrit comme étant « cruel », ce qui n’est pas si éloigné de l’idée de base.

Cela montre aussi le problème des traductions anglaises au sein de certains jeux Square Enix, qui prennent parfois trop de libertés par rapport au texte japonais et qui peuvent conduire à ce genre de situation, comme Final Fantasy XVI.

Quoi qu’il en soit, il s’agissait sans doute du tout dernier patch de Remake avant la sortie de Final Fantasy VII Rebirth, le 29 février prochain sur PS5.