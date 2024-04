Square Enix espère sortir le troisième et dernier jeu de la trilogie Final Fantasy VII Remake d’ici 2027

Rebirth est sorti depuis moins de deux mois, mais sa suite est déjà très attendue par les fans des deux premiers épisodes. Square Enix le sait et a déjà entamé le travail sur la conclusion de la trilogie, comme le précise à nouveau le guide Ultimania de Final Fantasy VII Rebirth, qui vient de sortir au Japon et qui est en train d’être traduit par l’utilisatrice Audrey (@aitaikimochi) sur X (Twitter). Ce livre nous apprend par exemple que l’écriture du scénario principal est désormais terminée, et que le doublage du jeu ne devrait pas tarder à être enregistré.

On y lit aussi que Yoshinori Kitase, qui gère la licence, espère boucler ce troisième jeu en seulement trois ans, comme pour Rebirth :

Ce qui laisse donc espérer un troisième et dernier épisode d’ici 2027. Ce qui serait l’année parfaite pour un tel projet, étant donné que l’on fêtera là les 30 ans du jeu original. Puisque l’équipe ne devrait pas trop bouger en interne et que beaucoup d’assets sont déjà créés, sans parler du fait que la crise du Covid n’est plus aussi intense qu’avant, il y a des raisons de croire que l’attente pour cette conclusion ne se compte qu’en trois petites années.

FF7 Remake Part 3 main story has already been completed, and Nomura thinks they will perhaps start voice recording in the near future.

He remarks that Kitase proposed an idea to him about “something” very important to include, even though it wasn’t in the… pic.twitter.com/sBqGJgcpnB

