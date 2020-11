Neo : The World Ends With You annoncé sur Switch et PS4

Après un portage sur Switch et un animé, c’est un nouvel épisode que s’offre The World Ends With You, le célèbre action-RPG de Square Enix et Jupiter.

Intitulé NEO : The World Ends With You, ce nouvel opus mettra en scène de nouveaux personnages, toujours dans les décors bien connus de Shibuya.

The World Ends With You Too

Annoncé sur Switch et PS4, NEO : The World Ends With You nous proposera d’incarner un adolescent du nom de Rindo, plongé comme Neku avant lui dans le jeu des Reapers, et devant affronter monstres et boss grâce à des badges conférant divers pouvoirs. Cette fois-ci dans un Shibuya entièrement en 3D, il sera accompagné dans ces épreuves par un tout nouveau (ou presque) cast de personnages.

Il ne reste plus qu’à espérer que, à l’instar de The World Ends With You — Final Remix, cet opus soit pourvu d’une traduction française.

Le jeu devrait sortir à l’été 2021, mais pour prendre votre mal en patience, vous pouvez toujours lire notre test de The World Ends With You — Final Remix.