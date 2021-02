Final Fantasy VII a droit à son Battle Royale mobile avec Final Fantasy VII: The First Soldier

Les marques Ever Crisis et The First Soldier avaient intrigué tous les fans de Final Fantasy VII, qui se demandaient à quoi ces noms de domaines déposés par Square Enix. Certains imaginaient des remakes pour Crisis Core ou des histoires consacrées à Sephiroth, mais certainement peu s’attendaient à un… Battle Royale. Oui, Final Fantasy VII: The First Soldier est en réalité un jeu mobile qui va s’adonner au genre le plus « populaire » du moment.

Des Top 1 dans Final Fantasy VII, quel monde

On aurait pas forcément imaginé pouvoir écrire cela un jour, mais Final Fantasy VII va bien se décliner sous la forme d’un Battle Royale avec Final Fantasy VII: The First Soldier. Le titre prendra place avant les événements de Final Fantasy VII et nous présentera une compétition entre plusieurs membres de la Shinra souhaitant appartenir au groupe du SOLDAT.

C’est pour l’instant tout ce que l’on sait sur le jeu, en plus de la première vidéo de gameplay que l’on peut voir ici. Il sera visiblement possible d’utiliser de la magie en plus des armes, et les invocations seront présentes, comme Ifrit.

Final Fantasy VII: The First Soldier sera disponible sur Android et iOS en 2021.