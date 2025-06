Final Fantasy Tactics revient dans un remaster nommé Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Tout comme Final Fantasy IX, cela faisait des années que l’on entendait parler d’un retour de Final Fantasy Tactics, autre épisode très apprécié des fans de la licence et peu souvent mis en avant. La rumeur d’un remaster devenait de plus en plus insistante et elle s’est enfin confirmée dans le dernier State of Play avec l’annonce de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, une nouvelle version qui n’oublie pas l’ancienne pour autant.