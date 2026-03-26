Farming Simulator 26 arrive le 19 mai sur Switch et mobile avec un nouveau système de défis

Une expérience toujours accessible, mais plus structurée

Comme d’habitude, la série Farming Simulator profite toujours de l’année suivant la sortie de son opus majeur pour proposer une version portable plus légère (et souvent au rabais, il faut l’avouer, en raison des grosses concessions techniques). Ce sera peut-être différent cette fois-ci avec Farming Simulator 26.

En effet, le jeu introduit un nouveau système de défis optionnels, destiné à guider les fermiers en herbe qui souhaitent un peu plus de structure dans leur progression. Ces missions permettront par exemple de participer à des chaînes de production complètes, comme livrer des récoltes à un moulin pour alimenter une boulangerie. Selon Giants Software, l’objectif est de mieux intégrer le joueur dans un écosystème agricole global, tout en laissant la liberté de jouer à son rythme.

Cette édition propose deux environnements inédits, situés en Europe et en Amérique du Nord. Chacun offrira des paysages et des conditions différentes. Farming Simulator 26 conserve la richesse de son gameplay avec de nombreuses activités possibles. Les joueurs pourront cultiver 15 types de cultures, s’occuper d’animaux comme les vaches, moutons, poules ou chèvres, mais aussi se lancer dans des activités forestières. Le jeu introduit également de nouvelles chaînes de production.

Une version qui semble donc plus complète que le dernier opus portable en date, Farming Simulator 23. Comme toujours, la licence mise aussi sur l’authenticité avec un large catalogue d’équipements agricoles. Plus de 120 machines seront disponibles, issues de marques reconnues comme Case IH, John Deere ou New Holland.

Farming Simulator 26 sortira le 19 mai 2026 sur Nintendo Switch et mobile (iOS et Android).