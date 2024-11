Farming Simulator 25 : notre interview avec Martin Rabl, responsable marketing chez Giants Software

A l’occasion de la sortie du dernier opus en date, Farming Simulator 25, nous avons pu poser quelques questions à Martin Rabl, responsable marketing au sein du studio Giants Software. Un entretien qui nous permet d’en savoir un peu plus sur cette franchise assez discrète pour le grand public.

(Note : Interview réalisée peu avant le lancement de Farming Simulator 25).

Les fruits de l’auto-édition

Enchanté ! Pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle ?

Je suis Martin Rabl, responsable marketing chez GIANTS Software. J’ai rejoint l’entreprise en 2015 et je dirige une équipe composée de divers spécialistes qui gèrent tous les aspects marketing, y compris les productions vidéo, le design graphique, la communication, le site web et les réseaux sociaux.

Après Farming Simulator 22, votre premier opus auto-édité, quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience ? Y a-t-il des aspects spécifiques qui changeront pour le lancement et le suivi de Farming Simulator 25 ?

Le passage à l’auto-édition a été planifié sur une longue période, et nous avons commencé avec des rééditions de titres plus anciens pour nous former. Ces projets d’apprentissage, plus modestes et sans contrainte de temps, nous ont permis de nous préparer aux procédures de soumission et de production. Au final, Farming Simulator 22 a bénéficié d’un lancement fluide, le plus grand de notre histoire. De même, nous nous sentons prêts pour Farming Simulator 25. Notre unité d’édition a utilisé ces trois années pour évaluer nos partenaires et fournisseurs. Nous sommes maintenant ravis de proposer un produit avec des jaquettes différentes mettant en avant quatre tracteurs selon les spécificités régionales.

Farming Simulator est la meilleure simulation agricole réaliste sur le marché, mais c’est aussi la seule. Comment percevez-vous la place de Farming Simulator dans l’industrie, sachant qu’il n’y a pas de concurrence directe ? Pensez-vous que des jeux comme Stardew Valley entrent dans cette catégorie ?

Farming Simulator occupe une position unique en fusionnant réalisme et gameplay immersif, ce qui en fait le leader du marché des simulations agricoles réalistes. Avec plus de 400 machines de marques renommées et des chaînes de production détaillées, notre jeu propose une expérience bien différente des jeux de ferme plus « cosy » comme Stardew Valley, qui privilégient un univers stylisé et simplifié. La richesse de nos mécaniques de gameplay et la diversité des machines agricoles offrent un avantage considérable qu’un nouveau concurrent aurait du mal à rattraper en peu de temps. Farming Simulator 25, avec ses nombreuses nouveautés, établira une fois de plus de nouveaux standards pour les jeux de simulation.

Farming Simulator est étroitement lié à sa communauté de modding. Avez-vous modifié votre approche pour Farming Simulator 25 en termes de compatibilité et d’accessibilité des mods ?

Nous accordons une grande importance à notre communauté de modding, qui est essentielle à l’évolution et au succès de Farming Simulator. Pour Farming Simulator 25, nous avons préparé une nouvelle version du GIANTS Editor pour permettre aux moddeurs de donner vie à leurs visions. Nous continuons d’affiner ces outils et attendons avec impatience de rencontrer notre communauté lors du prochain FarmCon.

Les jeux Farming Simulator deviennent de plus en plus complets, rendant les mécaniques et la compréhension des machines plus complexes. Prévoyez-vous des tutoriels plus approfondis pour Farming Simulator 25 ?

Absolument. Farming Simulator 25 propose des options de tutoriels renforcées, adaptées à tous les niveaux. Nous avons ajouté une assistance interactive via des interfaces utilisateur améliorées et des tutoriels guidés par des PNJ. De plus, nous enrichissons notre Farming Simulator Academy, accessible sur notre site www.farming-simulator.com, pour offrir des guides détaillés.

Après deux opus espacés de trois ans (22 et 25), comptez-vous conserver ce rythme ? Peut-on imaginer un Farming Simulator 28 pour 2027 ?

Notre calendrier actuel correspond bien à notre objectif de proposer des mises à jour significatives à chaque sortie majeure. Mais pour ce qui est de l’avenir, je n’ai pas ma boule de cristal avec moi…

Giants Software sur l’échiquier des studios de jeu vidéo

La communauté est fidèle et apprécie vos jeux, mais elle est aussi très critique à chaque nouvel opus. Pour ceux qui liront cette interview, pourriez-vous rappeler vos ressources et limitations comparées aux grands studios AAA ?

GIANTS Software est une petite équipe passionnée par rapport à d’autres studios. Avec des bureaux en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne et en République tchèque, nous collaborons étroitement avec l’industrie agricole et notre communauté. Bien que nos ressources soient limitées, notre indépendance et notre passion nous permettent d’offrir une expérience agricole de qualité.

Quelles sont, selon vous, les nouveautés les plus importantes de Farming Simulator 25 ?

Farming Simulator 25 approfondit l’immersion grâce à la déformation des sols, au guidage GPS, aux événements météorologiques dynamiques et à de nouveaux types d’animaux. La culture du riz, par exemple, nécessite des champs entourés de bordures pour retenir l’eau. Enfin, le moteur GIANTS Engine 10 améliore les visuels et la physique.

Prévoyez-vous d’accentuer l’impact des saisons dans Farming Simulator 25 ?

Le climat joue un rôle accru dans Farming Simulator 25 avec des événements météorologiques comme les tornades et la grêle, qui peuvent endommager les cultures ou les bâtiments. Ces options restent toutefois activables ou désactivables selon les préférences des joueurs.

Comment intégrez-vous les avancées technologiques agricoles réelles dans Farming Simulator ?

Nous surveillons de près les innovations agricoles, collaborons avec des partenaires de l’industrie et assistons à des salons pour rester informés. Dès qu’une avancée technique s’intègre bien à l’univers du jeu, nous travaillons à la reproduire.

Quelle est votre carte préférée dans Farming Simulator 25 ?

Je dirais Riverbend Springs. Le thème de l’eau y est très bien présenté, et cela me rappelle mes voyages aux États-Unis.

Une question plus personnelle : quel est votre style de jeu sur Farming Simulator 25 ?

Cela change à chaque version, car j’aime essayer les nouveautés. Cette fois, je me concentre sur les machines et outils pour la culture du riz. Sinon, je reviens souvent à ce que je connais de mon enfance en Allemagne du Sud : les céréales, l’herbe, le maïs, avec des vaches et des cochons sur ma ferme.

Nous remercions Martin Rabl d’avoir répondu à nos questions.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test devrait arriver très prochainement.