Pour vous aider à partir du bon pied, voici un guide destiné aux débutants, avec quelques conseils pratiques pour mieux appréhender votre aventure agricole.

Démarrez par une carrière en nouveau fermier

Pour une introduction plus douce, commencez en mode « Nouvel Fermier ». Ce mode propose des paramètres prédéfinis, comme une ferme opérationnelle et un budget de départ de 100 000€. Il est possible d’augmenter ce budget jusqu’à 1 million d’euros, mais si vous voulez un défi équilibré, ajustez cette somme à 250 000€ ou 500 000€. Mettez la difficulté économique en facile pour ne pas être trop pénalisé par le coût de vente des récoltes. Activez ensuite le tutoriel guidé qui vous initiera aux bases des cultures. Enfin, préférez une carte de base comme Riverbend Springs ou Zielonka, mais si vous souhaitez vraiment démarrer avec la culture du riz (l’une des nouveautés de Farming Simulator 25), vous pouvez aussi vous dirigez vers Hutan Pantai.

Modifiez les paramètres de votre partie

Pour vous familiariser avec le jeu sans avoir à gérer trop d’éléments simultanément, nous vous conseillons de désactiver certains paramètres dans les options. Vous pourrez toujours les réactiver plus tard pour augmenter le réalisme, mais cela vous évitera des soucis inutiles et l’achat de machines supplémentaires au début. Voici les paramètres à modifier :

Destruction des cultures : Mettez Non pour éviter de détruire vos cultures en roulant dessus, par exemple.

: Mettez Non pour éviter de détruire vos cultures en roulant dessus, par exemple. Pierres dans les champs : Mettez Non pour éviter d’avoir à acheter une machine dédiée et d’endommager vos véhicules.

: Mettez Non pour éviter d’avoir à acheter une machine dédiée et d’endommager vos véhicules. Chaux requise : Ce paramètre oblige à appliquer de la chaux sur vos champs toutes les 2 ou 3 récoltes. Désactivez-le pour ne pas vous en soucier au début.

: Ce paramètre oblige à appliquer de la chaux sur vos champs toutes les 2 ou 3 récoltes. Désactivez-le pour ne pas vous en soucier au début. Mauvaises herbes : Cochez Non. Les mauvaises herbes apparaissent périodiquement et nécessitent une machine spécifique pour les retirer.

: Cochez Non. Les mauvaises herbes apparaissent périodiquement et nécessitent une machine spécifique pour les retirer. Destruction lors des catastrophes : Réglez sur Visuel uniquement pour profiter des effets météo sans que cela n’endommage vos cultures.

: Réglez sur Visuel uniquement pour profiter des effets météo sans que cela n’endommage vos cultures. Neige : Si vous ne comptez pas profiter des activités hivernales, vous pouvez également désactiver la neige.

Désactivez les saisons

Les cycles saisonniers ajoutent une complexité inutile pour les débutants. Désactivez cette option pour planter et récolter à tout moment, sans craindre que vos cultures dépérissent. Cela simplifie également la gestion globale de votre exploitation. Pour ce faire, rendez-vous dans les options, puis dans l’onglet Saison, et réglez la Croissance saisonnière sur Non.

N’installez pas tout de suite des mods

Bien que les mods enrichissent l’expérience de jeu, ils peuvent rapidement submerger les débutants. Familiarisez-vous d’abord avec les mécanismes de base avant d’explorer les mods. Vous éviterez ainsi une surcharge d’équipements ou de fonctionnalités inutiles.

Débutez avec des cultures basiques

Commencez avec des cultures faciles comme le blé, l’orge, le soja, le colza ou l’avoine. Ces options nécessitent uniquement l’équipement de départ et génèrent des revenus corrects. Vous pouvez faire tourner les cultures pour garder une expérience variée ou ajouter d’autre cultures plus compliquées en addition.

Créé une deuxième partie avec un plus gros budget

Si jamais vous avez peur de faire des erreurs, n’hésitez pas à faire une deuxième sauvegarde avec un budget plus conséquent (ou illimité) afin de tester des machines ou implanter des constructions sans pression.

Effectuez des contrats pour d’autres fermiers

Sur votre carte, vous n’êtes pas le seul fermier du coin. Dans l’onglet « Contrats » de votre menu, vous pouvez accepter des tâches pour d’autres confrères contre une bonne rémunération. Si vous avez déjà le matériel disponible, la récompense n’en sera que plus forte, sinon vous pouvez toujours louer le matériel, ce qui abaissera un petit peu la somme engrangée.

En plus de vous faire gagner de l’argent assez facilement (vous pouvez confier la tâche à un ouvrier), cela vous donnera surtout une idée de comment utiliser certaines machines ou quoi faire pour certaines cultures. Les contrats proposés sont en plus assez variés, ce qui vous laisse un large choix sur ce que vous voulez faire.

Évitez l’élevage et la sylviculture au début

Les animaux demandent beaucoup d’investissements et d’attention. Attendez de mieux maîtriser le jeu avant de vous lancer dans leur élevage. A cause de la physique du jeu un peu bancale, la sylviculture n’est pas non plus recommandée en première activité.

Que faire si vous manquez d’argent ?

Si vos finances sont à sec, vous pouvez :

Prendre un prêt (mais attention aux intérêts journaliers).

Vendre des véhicules ou bâtiments inutiles, comme un second tracteur ou des installations pour animaux.

Évitez de vendre les silos ou les équipements essentiels, mais débarrassez-vous des structures purement décoratives pour un coup de pouce rapide.

Cherchez des collectibles sur la carte. Il y en a 25 en tout et cela vous rapporte 10 000€ par artefact.

Investissez dans une serre pour des récoltes constantes

Les serres sont de retour dans Farming Simulator 25. Comme pour FS 22, il s’agit d’un investissement idéal pour avoir des récoltes constantes. Elles sont en plus très simples à utiliser. Il vous suffit s’en installer une sur votre terrain avec l’outil construction, et de l’alimenter régulièrement en eau. Vous pouvez vendre directement vos récoltes, les stocker ou bien les diriger vers des chaînes de production comme une boulangerie.

Et voilà pour nos 10 conseils de débutant sur Farming Simulator 25. Si vous êtes nouveau et que vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire ou venir sur notre serveur discord pour interagir avec la communauté.