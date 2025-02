Farming Simulator 25 sort sa première extension avec le pack NEXAT

Farming Simulator 25 s’équipe du système NEXAT

La star de cette première extension est le système NEXAT pour Next Generation Agriculture Technology. Il se présente comme le premier système holistique de production agricole au monde. Conçu par le fabricant allemand éponyme, il repose sur un véhicule porteur polyvalent et ultra-robuste, capable d’exécuter l’ensemble des tâches agricoles, du travail du sol à la récolte, en passant par le semis, la fertilisation et la protection des cultures.

Grâce à son concept modulaire, NEXAT permet aux agriculteurs, qu’ils soient sur le terrain ou derrière un écran, d’intégrer divers équipements interchangeables en réduisant ainsi le besoin en machines traditionnelles. Ce système tout-en-un promet d’optimiser la production agricole en la rendant plus efficace, rapide et durable.

Ce n’est pas tout, le pack NEXAT intègre également le module de récolte NEXCO ainsi qu’une sélection d’outils issus de grandes marques agricoles spécialisées dans la pulvérisation, le semis, la fertilisation et bien plus encore. Au total, ce sont sept marques et 12 machines qui composent ce pack. Aux côtés du système NEXAT, les marques reconnues Einböck, Geringhoff et Väderstad sont bien présentes, tandis que DAMMANN, Evers Agro et Wienhoff font leur toute première apparition dans la série Farming Simulator.

Le pack NEXAT est disponible pour une dizaine d’euros ou bien directement dans le « Season Pass Year 1 » du jeu (44,99€). Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PS5 et Xbox Series. Sachez également qu’un Farming Simulator VR a été récemment annoncé sur Meta Quest et sortira le 28 février prochain.