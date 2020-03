Fahrenheit : Une édition physique limitée en approche sur PS4

Commercialisé en 2005 sur PC, PlayStation 2 et Xbox avant d’être remasterisé sur PC et iOS en 2015 et sur PS4 et Android l’année suivante, Fahrenheit : Indigo Prophecy va s’offrir une édition physique limitée sur la console de Sony.

Rendez-vous le 3 avril

Selon le compte Twitter de Limited Run Games, les précommandes ouvriront le 3 avril prochain à 15h en France. A compter de cette date, vous aurez quatre semaines pour effectuer votre achat.

Fahrenheit : Indigo Prophecy est la première aventure narrative développée par Quantic Dream. Prenant place à New York en l’an 2009, ce thriller paranormal raconte l’histoire de Lucas Kane qui, après avoir été possédé par une force inconnue, tue un honnête homme dans les toilettes d’un Diner. A l’aide de deux autres protagonistes, il va devoir enquêter sur le crime qu’il vient de commettre afin d’en percer tous les secrets.