Fahrenheit : Indigo Prophecy date sa sortie physique sur PS4

Développeur de jeu vidéo français connu et reconnu à travers le monde, Quantic Dream est à l’origine de plusieurs pépites qu’on ne présente plus, notamment The Nomad Soul et Heavy Rain. Plus récemment, c’est avec Detroit : Become Human que le studio a fait parler de lui. Cette année, un de leur premiers projets revient d’entre les morts sur PlayStation 4 via une édition physique. Il s’agit de Fahrenheit : Indigo Prophecy.

Un bond de quinze ans en arrière

Peu de développeurs français peuvent se targuer d’avoir autant réussi que Quantic Dream, qui est encore debout vingt-et-un an après la sortie de son premier jeu. Il faut dire que du haut de ses cinq titres, le studio n’a jamais vraiment commit de faux pas, mais surtout est chaque fois parvenu à insuffler une âme à ses productions. Il n’est donc pas étonnant que certaines d’entre elles soient cultes. Fahrenheit par exemple.

Sorti en 2005 sur PC, PlayStation 2 et Xbox première du nom, Fahrenheit : Indigo Prophecy est un jeu d’aventure mémorable. Et à une ère comme la nôtre, où le remaster et le remake sont rois, il y avait fort à parier pour qu’il finisse par revenir d’entre les morts. Ce fut effectivement le cas, en 2016, via une version remise aux goûts du jour exclusive à la PlayStation 4.

Depuis, Quantic Dream a annoncé l’arrivée d’une version physique de son chef d’œuvre. C’est justement ce qui nous intéresse aujourd’hui, puisque celle-ci tient enfin sa date de sortie. C’est le 15 décembre que les joueurs pourront mettre la main sur Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, qui sera affiché au tarif de 29,99 euros.