F.I.S.T. Forged in Shadow Torch refait parler de lui avec un nouveau trailer

Cela faisait un moment que l’on avait pas eu des nouvelles des jeux du China Hero Project, lancé par PlayStation pour mettre en avant les jeux de studios chinois. L’initiative PlayStation Indies a cependant été l’occasion de mettre en lumière l’un d’entre eux, à savoir F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

Les animaux se rebellent

Le titre présente un nouveau trailer en plus de quelques informations supplémentaires. F.I.S.T. nous entraînera dans un monde où les machines règnent en maîtres, et n’ont comme résistance que les animaux. On y incarnera Rayton, un lapin qui en impose, qui cherchera à retrouver l’un de ses amis capturé par les machines.

Le jeu, qui utilisera l’Unreal Engine 4, se présente toujours sous la forme d’un metroidvania avec des zones interconnectées, avec des secrets à découvrir, le tout dans la ville de Torch City.

Pour combattre, Rayton usera de trois armes : un poing mécanique, une perceuse géante et un fouet. Il sera possible de jongler entre ces armes et d’effectuer des combos pour abattre une bestiaire visiblement varié, composé pour le moment d’une douzaine d’ennemis différents.

En revanche, pas de date pour le titre, qui sera disponible sur PC et PS4.