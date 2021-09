F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch confirme une arrivée sur PC pour octobre

Sorti le 7 septembre sur les consoles PlayStation, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch était également attendu sur PC. Par contre, quand, on ne le savait encore que trop vaguement. Le studio de développement TiGames vient cependant apporter quelques précisions sur cette mouture, qui arrivera finalement assez vite.

Today we came with another big announcement: PC versions will be available in October on @Steam and @EpicGames , can’t wait to meet our PC fans! pic.twitter.com/A5oNnljnCB

— F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (@FISTthegame) September 24, 2021