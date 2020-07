Sony annonce l’initiative PlayStation Indies, 3 jeux indés seront présentés aujourd’hui

Malgré la grande place que prennent les jeux AAA dans l’industrie, les grands constructeurs comme Nintendo, Microsoft et Sony n’oublient pas les développeurs indépendants. Dans cet effort, Shuhei Yoshida, ancien directeur des studios internes Sony et dorénavant boss de la section PlayStation Indies, met en place l’initiative PlayStation Indies.

Les indés sont à l’honneur

Il ne faut cependant pas s’attendre à une réelle révolution derrière ce titre clinquant. Cette initiative servira avant tout à mettre encore plus en avant les jeux indés disponibles sur les consoles PlayStation, afin que le public soit plus informé sur ces productions. On imagine donc que Sony participera à la communication autour de ces titres, dont 3 sont censés être présentés aujourd’hui.

Le premier d’entre eux n’est autre que F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, qui a refait surface avec un nouveau trailer et des informations supplémentaires.

En plus de cela, des jeux indés rejoindront régulièrement le catalogue du PlayStation Now, à commencer par Hello Neighbor. On devrait alors avoir droit à un jeu supplémentaire chaque mois.