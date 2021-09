F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch s’offre un trailer de lancement

Après s’être dévoilé plus en détails dans une vidéo de gameplay, F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch nous offre son trailer de lancement.

Rayton est dans la place !

F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch nous propulse dans un monde atypique du genre Cyberpunk, un univers dans lequel les animaux de Torch City ont été vaincu par l’invasion de la Légion Robotique. Depuis, l’ancien combattant Rayton fait profil bas jusqu’à ce qu’un de ses amis se fasse arrêter.

S’en suivra une lutte titanesque contre l’oppression. La Légion, la Résistance et le Gang des Rats seront au cœur de cette affrontement. Comme le montre le trailer de lancement, combats, énigmes ou encore passages secrets seront de la partie pour faire du soft une très bonne expérience.

F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch sortira en format digital sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 7 septembre. Les éditions physiques arriveront en Asie le 10 septembre et le 23 du même mois au Japon. La version PC n’a pas encore de date de sortie.