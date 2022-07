F.I.S.T. Forged in Shadow Torch se dotera prochainement d’une version physique

Sorti de manière discrète en septembre dernier, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch a malgré tout bénéficié d’un très bon accueil lors de son arrivée sur la scène indépendante, comme en témoigne notre test.

Mêlant action, plateforme et metroidvania, la production du jeune studio créé en 2016, TiGames, vous met aux commandes de Rayton, lapin de son état dans un futur cyberpunk et anthropomorphique afin de délivrer son ami et de mener la Révolution dans une ville en proie à la décadence. Après une sortie uniquement numérique d’abord sur PS4 et PS5 puis sur PC, le jeu nous dévoile aujourd’hui une belle surprise.

Les méchants vont se faire carotte

Comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo de présentation ci-dessus, une édition physique limitée sera bientôt disponible tandis qu’une sortie digitale sur Nintendo Switch aura normalement lieu dès cet été. Ce sont les français de Microids qui viennent de l’annoncer sur leur compte Twitter. Un consécration pour ce jeune studio bénéficiant du PlayStation China Hero Project, visant à soutenir les petits studios chinois.

Découvrez le contenu de l'édition limitée de F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch 🐰👊 ! Alors, ça vous plait ? Les éditions physiques PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch seront disponibles le 6 septembre 2022. pic.twitter.com/X0HWEjxkHR — Microids (@Microids_off) June 30, 2022

Cette édition comprendra le jeu, un steelbook, la bande originale à télécharger, 3 lithographies et une planche d’autocollants. Déjà disponible à la précommande, l’édition physique de F.I.S.T. Forged in Shadow Torch est prévue pour le 6 septembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch au prix de 39,99 euros.