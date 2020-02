EVO 2020 : voici les jeux officiels de la compétition

L’EVO 2020 a annoncé les jeux de combat qui composeront le line up des tournois officiels ainsi que quelques évènements supplémentaires. Le tout aura lieu du 31 juillet au 2 août et au cas où, vous pouvez vous inscrire à cette adresse si le voyage à Las Vegas vous intéresse.

When’s Mahvel

Peu de changements cette année puisque l’on retrouve sept des neuf jeux de l’an dernier. Enfin si l’on veut vraiment être tatillon, on retrouve cinq jeux plus deux qui reviennent dans leur nouvelle version :

Comme celle de Melee l’an dernier, l’absence de Mortal Kombat 11 est la grande surprise de cette édition. La série était présente en alternance avec Injustice, sans interruption, depuis 2011. C’est Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes qui vient prendre sa place mais avec un twist. C’est un tournoi sur invitation entre huit champions.



On note aussi que Granblue Fantasy Versus remplace l’habituel BlazBlue. Cross Tag Battle sera tout de même présent parmi les tournois de la communauté et que les résultats seront pris en compte pour le Arc World Tour 2020.

L’autre jeu Arc System Works de 2020, Guilty Gear Strive, ne sera pas dans la compétition officielle puisqu’il sortira en fin d’année. Mais il aura tout de même droit à un tournoi preview le vendredi 31 juillet.

En attendant juillet, on vous donne désormais rendez-vous dans les prochains mois pour connaître le nombre d’inscrits de l’EVO 2020 puis son planning.