Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] est disponible sur PS4 et Switch

Deux ans tout rond après Under Night In-Birth EXE : Late[st], French Bread et Arc System Works remettent le couvert pour une version améliorée nommée Under Night In-Birth EXE : Late[cl-r]. Un nom à rallonge pour un jeu de baston aux allures de mise à jour, mais dont le contenu devrait ravir les nouveaux arrivants.

Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] est dispo

UNIEL[cl-r], comme nous l’appellerons pour raccourcir, est un jeu de baston développé par French Bread. Et ce en conjointe collaboration avec Arc System Works, le studio derrière les excellentes séries Guilty Gear et BlazBlue, ou encore le très réussi Dragon Ball FighterZ. Autant dire que le titre, comme ses deux prédécesseurs, promet du très lourd aux amateurs du genre.

Reste à savoir qu’il ne s’agit pas d’un nouveau jeu à proprement parler, mais plutôt d’une grosse mise à jour de UNIEL[st], paru il y a deux ans. Il en reprend en effet le contenu à la virgule près, y ajoutant un nouveau personnage et quelques morceaux de trame scénaristique, mais surtout un paquet de modifications de gameplay. Ces dernières visent à rendre les combats plus accessibles et dynamiques.

Les possesseurs du jeu précédent peuvent par ailleurs télécharger une mise à jour lui apportant gratuitement lesdites modifications de gameplay. Pour le nouveau personnage, néanmoins, il faudra passer à la caisse. Under Night In-Birth EXE : Late[cl-r] est disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.