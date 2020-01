Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] parle de ses nouveautés

Pratiquement deux ans jour pour jour après la sortie du dernier volet en date, Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] viendra titiller les amateurs de jeu de baston 2D sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Un mois avant son arrivée, le titre se rappelle à notre mémoire, et en profite pour nous montrer en vidéo les nouveautés qu’il embarquera.

Des nouveautés qui valent le coup ?

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, et je parie qu’ils sont nombreux, Under Night In-Birth est une série de jeux de combat 2D développée par French-Bread, au gameplay très nerveux. La petite particularité de cette licence, c’est que son histoire est proposée dans un mode à part entière, orienté exclusivement visual novel. Quant à cette édition Late[cl-r], il s’agit en réalité d’une version améliorée de Under Night In-Birth Exe : Late[st].

Et par améliorée, comprenez que ce « nouveau » titre embarque un combattant inédit, faisant grimper le roster à 21. Par ailleurs, et c’est ce que l’on retiendra en priorité, le développeur a ajouté de nouvelles attaques à chacun des personnages jouables, et en a profité pour effectuer un paquet de modifications de gameplay, principalement des ajustements. Le tout étant destiné à rendre les combats plus fluides.

Under Night In-Birth Exe : Late[cl-r] est attendu pour le 21 février prochain, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et sera proposé pour une quarantaine d’euros, en physique et en dématérialisé. Les possesseurs de la version précédente auront droit, en parallèle, à une mise à jour gratuite, leur permettant d’acquérir les modifications apportées au gameplay du titre.